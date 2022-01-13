عاجل: تعليق صلاة الجمعة يومي 14 و21 جانفي الجاري..

قررت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، تعليق صلاة الجمعة يومي 14 و21 جانفي الجاري ومواصلة الصّلوات الخمس، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يأتي تبعا للبلاغ الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 جانفي الجاري، وتنفيذا للقرارات المعلن عنها إثر اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي الجاري، حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللّجنة العلمية في اجتماعيها المنعقدين يومي 9 و11 جانفي الجاري، وبعد الاجتماع الذي عقد عن بعد اليوم الخميس مع المديرين الجهويين للشؤون الدينية.

وذكرت بأن بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ينص على الاستظهار بجواز التلقيح والوضوء بالبيت واحضار السجّاد الخاص

وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.

وأكدت أن هذه القرارات تدخل حيّز التنفيذ بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ، وهي قابلة للتعديل وفقا لتطور الوضع الصحي، مع ضرورة الالتزام بما ستصدره السلط الجهوية من مناشير وبلاغات خاصة بكل ولاية.