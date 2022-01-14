وزارة الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ الأربعاء 12 جانفي 2022

أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، عن تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الأربعاء ، و6562 تحليلا إيجابيا من مجموع 23 ألفا و813 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 27 فاصل 56 بالمائة.وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الخميس في بلاغها

المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و744 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ يوم أمس 851 شخصا، ليتجاوز بذلك العدد الجملي للمتعافين، السبع مائة ألف شخص.كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، بلغ 464 مصابا، بينهم 41 حالة جديدة ليوم أمس الاربعاء، وان عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 118، في حين يخضع 22 شخصا للتنفس الاصطناعي