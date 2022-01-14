تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

تكون السماء، الجمعة، مغشاة بسحب كثيفة مع نزول أمطار متفرقة مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى منها بين 05 و09 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 10 و 14 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 17 درجة بالجنوب الغربي.

تهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموجا ببقية السواحل.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم، الجمعة 14 جانفي 2022، نستقبل أول أيام فترة “الليالي السود” بحسب التقويم الفلاحي ويكون فيها الطّقس شديد البرودة في النّهار و دافئا في الليل.