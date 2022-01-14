أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية



ألغت أستراليا تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى أراضيها للمرة الثانية وستقوم بترحيله بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19 كما اعلن وزير الهجرة اليوم الجمعة.

وقال الوزير أليكس هوك في بيان بأنه اتخذ القرار “لأسباب تتعلق بالصحة والنظام” مشيرا الى أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون “مصممة بقوة على حماية الحدود الاسترالية لا سيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19”.

ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول الى استراليا لمدة 3 سنوات الا في ظروف استثنائية.

وكان ديوكوفيتش المصنف أول عالميا يمني النفس بإحرازه بطولة استراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة في بطولات الجوائز الكبرى (21)، لكن مسعاه بات في خطر.

ووصل ديوكوفيتش في تاريخ 5 جانفي الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه اصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم رفض تأشيرته وينقل الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وتقدم النجم الصربي بطلب استئناف القرار ونجح في مسعاه بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري وبالفعل حصل ذلك واجرى “ديوكو” تدريباته على الملعب الرئيسي للبطولة الاسترالية بشكل طبيعي في الايام الاخيرة، لكن مشاركته كانت معلقة بانتظار قرار وزير الهجرة الذي تم اتخاذه اليوم.