نابل : ارتفاع مجموع الحالات النشطة بكورونا بالوسط المدرسي الى 397 حالة واقتراح غلق 11 مؤسسة تربوية

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في نابل عمر السليمي أن مجموع الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التربوية بالجهة ارتفع ليبلغ إلى غاية أمس الخميس 397 حالة من بينهم 356 تلميذا و41 إطارا تربويا.

وأضاف المصدر ذاته، صباح اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية (وات)، أنه تم اقتراح غلق 11 مؤسسة تربوية لتسجيل أكثر من ثلاث بؤر بها بالإضافة الى اقتراح غلق 17 قسما من بينها 14 قسما تم اقتراح غلقها بتاريخ أمس الخميس.

وأشار السليمي، الى انه تمّ الى غاية أمس غلق المعهد الثانوي في بني خيار والمدرسة الإعدادية الشابي في الحمامات بالإضافة الى غلق مدرسة ابتدائية ومدرسة اعدادية ومعهد ثانوي في قرمبالية

وشدّد المدير الجهوي للصحة الوقائية على ضرورة احترام البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية والمتمثل بالخصوص في ارتداء الكمامة والاستظهار بجواز التلقيح والإقبال على عمليات التلقيح بالنسبة للفئات المعنية بذلك.