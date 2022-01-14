تطاوين : تسجيل حالة وفاة و 74 إصابة جديدة أكثر من 15 منها في صفوف التلاميذ والمربّين

يتواصل في ولاية تطاوين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من يوم الى آخر حيث سجّلت الادارة الجهوية للصحة امس 74 اصابة جديدة تتوزع الى 30 في معتمدية تطاوين الشمالية و13 في معتمدية تطاوين الجنوبية و11 في معتمدية الصمار و06 في معتمدية غمراسن و05 في كل من معتمديتي بني مهيرة والبئر الاحمر و04 في معتمدية رمادة، وسجّلت خلال ذات الفترة حالة وفاة جديدة في معتمدية تطاوين الجنوبية.

اما عدد المصابين الخاضعين للعلاج فقد ارتفع بدوره الى 8 حالات في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي في تطاوين وحالتين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي في غمراسن حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”

وارتفع أيضا عدد المصابين في صفوف التلاميذ والاسرة التربوية الى 32 حالة وتم الاعلان اليوم عن تسجيل إصابة 10 تلاميذ و4 مدرّسين موزعين على عدد من المؤسسات التربية ولم تضطر المندوبية الجهوية للتربية الى غلق اي فصل او مدرسة بعد قسم السنة الاولى الاساسي الذي تم غلقه امس الاول بعد ثبوت اصابة 4 تلاميذ في نفس الفصل بمدرسة شارع بورقيبة بغمراسن وفق ما افاد به المندوب الجهوي للتربية علي المسعدي مراسل (وات ) في الجهة.