الداخلية تؤكد حجز مبالغ مالية كانت ستوزع على منحرفين للقيام بأعمال شغب

أكدت وزارة الداخلية أنه في إطار السّهر على احترام القرارات المتعلّقة بالتّوقّي من انتشار فيروس “كورونا” وتزامنا مع بعض الدّعوات إلى تجميع المواطنين بأماكن مختلفة من العاصمة،تمكّنت الوحدات الأمنيّة من حجز مبالغ ماليّة مجهولة المصدر لدى 06 أشخاص.

وأبرزت ،في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ،أن وحدات الحرس الوطني بحيّ التّضامن (اريانة) ضبطت شخصين على متن سيّارة بحوزتهما مبلغ مالي قدره 42 ألف دينارا (مجهول المصدر)، كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب اليوم.

كما تمكّنت الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، من ضبط 04 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغا ماليّا قدره 94 ألف دينارا (مجهولة المصدر) وطائرتين مسيرتين من نوع “درون”

وأفادت الوزارة بأن النّيابة العموميّة اذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

كما أضافت أنه في إطار المحافظة على الأمن العامّ وتطبيق الإجراءات المذكورة، قامت مصالحها باتّخاذ التدّابير والإجراءات اللاّزمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجّلين لضمان سلامة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامّة والخاصّة.

تجدر الإشارة إلى أن أحزاب وقوى معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد دعت الى التظاهر اليوم الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة ، في الوقت الذي منعت فيه الحكومة التجمهر ضمن إجراءات اتخذتها توقيا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.