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لسعد اليعقوبي يتّهم وزارة التربية بالتستّر على كارثة وبائيّة #خبر_ عاجل

2022/01/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اتهم كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، وزارة التربية بالتستر على كارثة وبائية داخل المؤسسات التربوية.

وقال اليعقوبي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن وزارة التربية تتستر على كارثة وبائية داخل المؤسسات التربوية.

وكان اليعقوبي قد اعتبر في تصريح إعلامي سابق، أن الإحصائيات التي قدمتها المندوبيات الجهوية للتربية بخصوص انتشار وباء كورونا ليست صحيحة. وأكد أن الوضعية الوبائية في الأوساط المدرسية أخطر بكثير من الأرقام المنشورة خاصة بسبب سرعة انتشار الوباء والتصاعد السريع للأرقام.

وقال إن سرعة الانتشار تفترض أن الحالة أكثر خطورة وانتشارا، معتبرا أن غلق بعض المؤسسات التربوية حدث بطريقة “بيروقراطية مقيتة” لأن قرار الغلق لم يتخذ عند الاكتشاف بل بعد يوم أو يومين من ظهور الإصابات.

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