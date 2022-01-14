المهدية: تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع وفاة مصاب واحد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، بعد إجراء التحاليل المخبرية لـ901 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 113 بالمهدية و36 بقصور الساف و23 بالجم و16 بالشابة إلى جانب 14 بالسواسي و9 بأولاد الشامخ و4 بملولش و3 ببومرداس وإصابتين (02) بشربان وإصابة واحدة بكل من هبيرة وسيدي علوان (مع حالة وفاة).

وارتفع عدد الحالات النشطة (الحاملة للفيروس)، رغم تعافي 20 مصابا، إلى 1071 حالة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 27067 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 25204 حالة شفاء و792 حالة وفاة.

وتلقى 321 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 158 انتفعوا بالجرعة الأولى و89 بالجرعة الثانية و74 بالجرعة الثالثة.