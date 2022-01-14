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وزارة الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ الأربعاء 12 جانفي 2022

عاجل: 8 وفيات و6562 اصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة..

تطاوين: تسجيل إصابة 49 شخصا بفيروس كورونا من بينهم 8 تلاميذ

2022/01/14 أخبار, مجتمع

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتوزع إلى 18 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و09 إصابات في البئر الاحمر و08 في تطاوين الجنوبية و06 في غمراسن و05 في الصمار وحالتين في بني مهيرة وحالة واحدة في رمادة، حسب ما جاء، الجمعة، في البلاغ اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة.

ويخضع حاليا 07 مصابين للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و04 آخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

وأكد المندوب الجهوي للتربية، علي المسعدي، من ناحيته، إصابة 08 تلاميذ ومرب واحد، اليوم الجمعة، ما رفع العدد الجملي للمصابين في صفوف التلاميذ إلى 31 تلميذا وتلميذة و11 مربيا بعد عطلة الشتاء الماضية، أي خلال شهر جانفي الجاري.

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