توننداكس يدير دفته نحو الإرتفاع مع انتهاء الجلسات الأسبوعية مدفوعا بالبنوك وكبار الشركات رسملة

مازالت دفة مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، مرة أخرى متجهة صعودا ليسجل مع نهاية جلسات التداول للأسبوع، الممتد من 10 الى 14 جانفي 2022 ، على ارتفاع بنسبة 6ر1 بالمائة وضعه عند مستوى 7099 نقطة.

وأرجع الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية” ، في تحليله الأسبوعي لسوق البورصة ، هذا الارتفاع الى الزخم الصادر عن اسهم القطاع البنكي واكبر الشركات رسملة في السوق. علما وان أداء مؤشر تطور إيجابيا، منذ مطلع العام الجاري، بنسبة 8ر0 بالمائة.

وسجلت السوق وسط غياب لتداولات على شكل كتل ، حجم تداول متواضع قارب 8ر13 مليون دينار، اي بمعدل تداول يومي في حدود 8ر2 مليون دينار .

وحصل بنك تونس العربي الدولي على حصة تقارب 5ر2 مليون دينار من اجمالي التداولات الأسبوعية وانهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 6 بالمائة عند 400ر63 دينار.

وتصدر سهم بنك تونس العربي، قائمة الأسهم الأكثر حيوية، من خلال تحقيقه ارتفاعا بنسبة 4ر16 بالمائة وسعر اغلاق في حدود 700ر2 دينار وسط تداولات في حدود 268ر0 مليون دينار.

وتراجع في المقابل سهم “سرفيكوم” بنسبة 3ر18 بالمائة الى 980ر0 دينار علما وان السهم لم يشهد اي تداول في حين خسر سهم البطارية التونسية اسد 3ر7 بالمائة من قيمته ليغلق على سعر 400ر1 دينار.