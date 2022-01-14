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وزارة الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ الأربعاء 12 جانفي 2022

عاجل: 8 وفيات و6562 اصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة..

سوسة: تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022/01/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، دون تسجيل وفيات.

وارتفع العدد الجملي للإصابات، وفق التحيين الأخير للإدارة الجهوية للصحة، إلى 51023 إصابة مؤكدة، بينما استقر عدد الوفيات بالفيروس في الجهة عند 1343 حالة وفاة.

وتعافى من المرض، حسب آخر تحيين، 46720 مصابا، بينما لا يزال 2960 مواطنا خاضعين للمتابعة الطبية.

وأكد التحيين الأخير أن معدل العدوى بالفيروس التاجي في ارتفاع مستمر بولاية سوسة، حيث ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 35 بالمائة.

كما ارتفع عدد المصابين بكوفيد ـ 19 المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إلى 41 مريضا، من بينهم 5 مرضى من ولايات أخرى.

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