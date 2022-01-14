الداخلية تؤكد أن الوحدات الأمنية تحلت بضبط النفس مع متظاهرين بالعاصمة خالفوا قرارات منع التجمهر

أكدت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنيّة تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، خلال تعاملها اليوم الجمعة مع محتجبن بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقالت في بلاغ أصدرته إثر تفريق المحتجين، إن المتظاهرين الذين يناهز عددهم 1200 شخص، تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشددت على أنهم تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تدرجت في استعمال المياه لتفريق المحتجين مع دعوتهم للمغادرة.

ودعت وزارة الدّاخلية كافّة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتّخذة في الغرض وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونيّة للتّجمع.

تجدر الإشارة إلى أن أحزاب وقوى معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد دعت الى التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة ،في الوقت الذي قررت فيه الحكومة منع التظاهرات والتجمهر توقيا من عدوى فيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة في تونس.