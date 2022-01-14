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تفاصيل مقتل تلميذ بالمدرسة الإعدادية فجري البوسعيدي بفرنانة على يد زميله بالمبيت..

2022/01/14 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

قتل مساء هذا اليوم الجمعة، تلميذ في الرابعة عشرة من عمره، يدرس بالسابعة أساسي، داخل المدرسة الإعدادية الشهيد فجري البوسعيدي بمدينة فرنانة، إثر شجار مع تلميذ مقيم معه بمبيت ذات المدرسة.

وقال يسري السلطاني، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بجندوبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية، التي تلقت على الساعة الرابعة من مساء اليوم إعلاما بالحادثة من قبل رئيس مركز شرطة فرنانة، قد أذنت بفتح بحق تحقيقي فوري عهد به لقاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بذات المحكمة، الذي تحول على عين المكان لمعاينة جثة الهالك.

وأضاف أن جريمة القتل جاءت إثر شجار مع تلميذ عمره 13 سنة يدرس بذات المدرسة ويقيم معه بذات المبيت، وأن التلميذين بينهما خلاف قديم، وفق الأبحاث الأولية.

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