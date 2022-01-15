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عاجل: أول تعليق للجنرال السابق رشيد عمار على المكالمة التي جمعته ببن علي يوم الثورة

2022/01/15 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

علّق الجنرال السابق بالجيش الوطني رشيد عمّار، على تسجيلات المكالمات الهاتفية التي نشرتها أمس قناة بي بي سي.

وقال الجنرال عمّار في تصريح لصحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم السبت، إنّه لم يطلع بعد على المكالمات التي تمّ تسريبها، مؤكدا أن كل ما حصل في تلك الفترة قدّمه في شهادته للقضاء حتى تبقى للتاريخ، على حدّ تعبيره. وتابع بالقول “ما اعترف به أنّ بن علي اتصل بي يوم 14 جانفي 2011 على الساعة الثامنة والربع بعد نشرة الأنباء وقال لي حرفياً” اشـنوة الوضع توّة في البلاد…مسيطرين على الوضع توة وإلاّ لا وانجم نرجع الليلة وإلاّ لا، وكان ردّه حرفيا، ما نجم نقلك حتى شيْ سيادة الرئيس”.
وأضاف الجنرال عمّار، أنه في البداية لم يعرف صوته لأنه لم يسبق له أن اتصل به هاتفيا، مستطردا “سألته مَنْ معي فأجابني “الرئيس”، ثمّ قال لي “مالا نعاود نطلبك غدوة MON GENERALE”.
وشدّد عمّار على أنّه لا يريد الخوض في تأويلات وسياقات هذه التسريبات.
يذكر أنّ موقع بي بي سي الذي نشر التسجيلات، استند على جملة من المعطيات والمستندات في تدقيقه في حقيقة ومصداقية المكالمات، من بينها العودة إلى خلفية تلك المكالمات، بما فيها التصريحات السابقة لوزير الدفاع قريرة وقائد الجيش رشيد عمّار، خاصة وأنّهما تحدثا إلى الرئيس الراحل، أثناء وجوده على متن الطائرة، إضافة إلى تطابق ذلك مع مضمون التسجيلات

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