اغلاق 9 مؤسسات تربويّة بهذه الولاية التونسيّة

قرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة في ولاية منوبة، بالتنسيق مع وزارة التربية، أمس الجمعة غلق تسع مؤسسات تربوية جديدة، وهي المعهد الثانوي خالد بن الوليد بدوار هيشر والمدارس الاعدادية،خير الدين بمنوبة،وخزندار بالدندان،وشباو بوادي الليل ،وفق ما أكدته صبيحة اليوم، المديرة الجهوية للصحة، إيمان الحباسي.

وشملت قرارات الغلق المدارس الابتدائية الامام سحنون، والاخوّة ، وحي الامل، ومدرستي الهدى بالبطان والمرناقية 1 بالمرناقية، فضلا عن غلق قسم بكل من معهد الفارابي بالمرناقية وبالمدارس الابتدائية الخاصة ابن رشد بمنوبة ، والسعادة بالمرناقية وخير الدين التونسي بطبربة .

وتأتي هذه القرارات، وفق الحباسي، بعد ارتفاع عدد حالات الاصابة في الوسط المدرسي الى 763 حالة، منهم 191 حالة تم اكتشافها عبر الاختبارات السريعة منذ يوم الجمعة المنقضي، بعد اجراء 2411 اختبارا بعدد 55 مؤسسة تربوية، سجلت حالات اصابة بالكورونا.

يشار الى ان ولاية منوبة شهدت منذ بداية الاسبوع الجاري، غلق تسع مؤسسات تربوية، وغلق عدد من الاقسام بسبب تفشي فيروس كورونا ، وتركّز عمل التقصّي على المؤسسات التربوية بشكل مكثّف من قبل اعوان الصحة بالادارة الجهوية بالجهة .