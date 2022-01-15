منجي الخضراوي: ” هناك تسجيلات تمسّ الأمن القومي.. وشخصيّة لغز قلبت الموازين” #خبر_ عاجل

أكد الصحفي منجي الخضراوي في برنامج ”على كل لسان” مساء الجمعة 14 جانفي 2022 أن هناك تسجيلات صوتية أخرى للمكالمات الأخيرة للرئيس السابق زين العابدين بن علي ومحيطه تهم يوم 14 جانفي بغض النظر عن تلك التي نشرتها اليوم المؤسسة الإعلامية البريطانية.

وأضاف ”التسجيلات ملك للبي بي سي قانونيا ومهنيا وأخلاقيا، وكنت أتمنى أن تبث على القناة الوطنية التي اقترحت عليها ذلك لكن لم أتلق إجابة طيلة سنتين .. كما أن هناك تسجيلات تمس من الأمن القومي الوطني لن يتم بثها.”

ولفت الخضراوي إلى أن التسجيلات تكشف وجود شخصية تونسية مجهولة قدّمت تعليمات وقلبت كل المعطيات في ما يخص مصير بن علي، قائلا ”هناك دور محوري لشخصية تونسية مجهولة، كانوا يقدمون لها معطيات خطيرة حول تونس ويعلمونها بجميع المستجدات.. ولم يتمكن أي طرف من التّعرف عليها.. وهذه الشخصية ليست من العائلة وهي لغز في 14 جانفي ..”

كما تحدث الخضراوي عن اجتماع حاسم جمع بن علي وكمال لطيف في منزل مروان المبروك، مشيرا إلى أن آخر اتّصالات بن علي كانت مع كمال لطيف،أن ورضا قريرة لعب دوريا سلبيا خلال تلك الفترة.