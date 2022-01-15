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انقطعت أخباره منذ أيام: العثور على كهل خمسيني جثّة هامدة في منزله بسوسة.. وهذه التفاصيل

2022/01/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بفتح بحث تحقيقي تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة للكشف عن ملابسات وفاة إطار تربوي خمسيني عثر على جثته بمنزل عائلته بمدينة سوسة.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن الهالك وهو أستاذ بأحدى المؤسسات التعليمية بمدينة سوسة تجاوز منتصف العقد الخامس من عمره انقطعت أخباره عن زملائه بالعمل ومعارفه منذ أيام إلى أن تم العثور على جثته بمنزل أهله اليوم الجمعة.

وتولى ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد بالبحث معاينة جثة الهالك قبل الإذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عن الأسباب العلمية للوفاة.

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