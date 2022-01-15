مجلس الوزراء يصادق على عدد من المراسيم والاوامر تتعلق بالتعليم العالي والضمان الاجتماعي و البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

صادق مجلس الوزراء المنعقد، اليوم السبت، بقصر قرطاج وتحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على عدد من المراسيم والاوامر الرئاسية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والضمان الاجتماعي وتنقيح أمر متعلق باحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وغيرها من المراسيم والاوامر.

فقد صادق مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

ومن بين مشاريع الاوامر المصادق عليها 6 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بتحويل صبغة جامعة (جامعة المنستير، جامعة صفاقس، جامعة قابس، جامعة القيروان، جامعة سوسة، جامعة تونس المنار).

كما تمت المصادقة على 9 مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بتحويل صبغة مؤسسة تعليم عال وبحث (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كلية الطب بسوسة، كلية الطب بتونس، كلية الطب بصفاقس، كلية العلوم بقابس، المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة).

وصادق أعضاء المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023.

ونال مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس -جلمة (جزء ولاية القيروان – معتمدية حاجب العيون) موافقة المجلس.

وصادق بعد التداول على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الثقافي الدولي بالحمامات (دار المتوسط للثقافة والفنون).