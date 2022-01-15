تطاوين: تسجيل حالة وفاة و64 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة

سجّلت الادارة الجوية للصحة بتطاوين خلال 24 ساعة الماضية حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” في معتمدية تطاوين الجنوبية، و64 اصابة جديدة من بينها إصابات سجلت في الوسط المدرسي لدى تلميذين و4 إطارات تربوية (معلم، وأستاذ، وقيم، واداري).

وتتوزّع الحالات الجديدة الى 27 حالة في تطاوين الشمالية، و19 في تطاوين الجنوبية، و8 حالات في غمراسن، و5 في الصمار، و4 في البئر الاحمر، وحالة واحدة في رمادة، حسب ما أوردته الادارة الجهوية للصحة في آخر تحيين لها بخصوص الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في الجهة.

واشارت الادارة الجهوية الى ان 8 مصابين يتلقون حاليا العلاج بقسم “كوفيد 19” في المستشفى الجهوي بتطاوين و4 آخرين في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.