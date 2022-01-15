أريانة: تعليق الدروس في 6 مؤسسات تربوية بسبب تعدّد الاصابات بفيروس “كورونا”

أعلنت إدارات كل من المعهدين النموذجيين محمد فرج الشاذلي بأريانة، وبيرم الخامس بالمنزه الثامن، والمعاهد الثانوية برج الوزير بسكرة، وقلعة الأندلس، ورواد، بالاضافة إلى المدرسة الاعدادية دار فضال سكرة، تعليق الدروس بهذه المؤسسات لمدة أسبوع بداية من اليوم السبت.

وأوضحت إدارات هذه المؤسسات أنه تم اتخاذ قرارات تعليق الدروس بعد استشارة الاطراف المعنية، بسبب التزايد السريع في عدد المصابين بفيروس “كورونا” في صفوف التلاميذ والإطار التربوي.

ويرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية بجهة أريانة التي تقرّر غلقها، منذ يوم 10 جانفي الجاري إلى حد اليوم، 19 مؤسسة.

جدير بالذكر أن المندوبية الجهوية للتربية بأريانة كانت قد أعلنت في بلاغ أصدرته، مساء الخميس، عن غلق المدرسة الاعدادية دار فضال بسكرة قبل أن تتراجع وتعلن عن غلق فصل فقط.

ولم يصدر عن المندوبية الجهوية منذ آخر بلاغ لها مساء الخميس 13 جانفي أي إعلام بقرارات تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بالجهة.