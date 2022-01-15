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وزارة الداخلية تدعو إلى الابلاغ الفوري عن المدعو “عبد الغني بن مصطفى بن محمد الطاهر هرماسي

2022/01/15 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

دعت وزارة الداخلية مساء اليوم السبت إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو “عبد الغني بن مصطفى بن محمد الطاهر هرماسي” ،وذلك عند مشاهدته أو الحصول على معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته.

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أنه يتحوّز على سلاح ناري، مبينة ان التبليغ عنه يتنزل في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية بالوزارة والتوقي من الأعمال الإرهابية.
ووضعت الوزارة الأرقام التالية على ذمة المواطنين وهي كالآتي:
71.335.000
80.10.11.11 الرّقم الأخضر.
193 الحرس الوطني.
197 الأمن الوطني.
أو الاتّصال بأقرب وحدة أمنيّة أوعسكريّة.

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