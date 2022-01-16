قيس سعيد ينفي وجود قطيعة مع الاتحاد والطبوبي يشدد على بناء هذه المرحلة في إطار تشاركي

عاجل:عنصر سلفي يطلق النّار على شابّين بقربة..وهذه التفاصيل

هام: هذا ما كشفته التحقيقات بخصوص حادثة اندلاع حريق بمبيت مدرسي بالقصرين

وفاة شاب اثر سقوطه في آلة لرحي الحجارة بالقصرين.. وايقاف مدير معمل الجير

تردد القناة الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا-كأس أمم افريقيا..خبر عاجل

2022/01/16 أهم الأخبار, المصدر, رياضة, غير مصنف

يلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره منتخب موريتانيا اليوم الاحد على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021.
وستكون المباراة منقولة على قناة 1 beIN SPORTS MAX HD.

وتتواجد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات
التردد: 11585
الاستقطاب: عامودي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn