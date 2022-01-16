تردد القناة الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا-كأس أمم افريقيا..خبر عاجل

يلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره منتخب موريتانيا اليوم الاحد على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021.

وستكون المباراة منقولة على قناة 1 beIN SPORTS MAX HD.

وتتواجد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2