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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية-كأس أمم افريقيا..خبر-عاجل

2022/01/16 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

يلاقي المنتخب الجزائري نظيره غينيا الاستوائية مساء اليوم الأحد على الساعة الثامنة ليلا لتوقيت تونس والجزائر في اطار الجولة الثانية من منافسات كاس امم افريقيا المقامة بالكامرون.

وستكون المباراة منقولة على beIN SPORTS MAX HD 1, 2.

قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات
التردد: 11585
الاستقطاب: عامودي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات
التردد: 11623
الاستقطاب: عامودي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2

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