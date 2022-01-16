تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية-كأس أمم افريقيا..خبر-عاجل

يلاقي المنتخب الجزائري نظيره غينيا الاستوائية مساء اليوم الأحد على الساعة الثامنة ليلا لتوقيت تونس والجزائر في اطار الجولة الثانية من منافسات كاس امم افريقيا المقامة بالكامرون.

وستكون المباراة منقولة على beIN SPORTS MAX HD 1, 2.

قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2