قيس سعيد ينفي وجود قطيعة مع الاتحاد والطبوبي يشدد على بناء هذه المرحلة في إطار تشاركي

عاجل:عنصر سلفي يطلق النّار على شابّين بقربة..وهذه التفاصيل

هام: هذا ما كشفته التحقيقات بخصوص حادثة اندلاع حريق بمبيت مدرسي بالقصرين

وفاة شاب اثر سقوطه في آلة لرحي الحجارة بالقصرين.. وايقاف مدير معمل الجير

عاجل: قرابة 10 آلاف اصابة بالكورونا خلال يوم واحد في تونس..

2022/01/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الجمعة و9569 تحليلا إيجابيا من مجموع 39 ألفا و 394 تحليلا مخبريا ، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 24 فاصل 29 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء امس في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و777 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ يوم أمس 395 شخصا، ليتجاوز بذلك العدد الجملي للمتعافين، السبع مائة ألف شخص.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 519 مصابا، بينهم 66 حالة جديدة ليوم أمس الجمعة، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 123 في حين يخضع 25 شخصا للتنفس الاصطناعي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn