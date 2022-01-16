عاجل: قرابة 10 آلاف اصابة بالكورونا خلال يوم واحد في تونس..

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الجمعة و9569 تحليلا إيجابيا من مجموع 39 ألفا و 394 تحليلا مخبريا ، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 24 فاصل 29 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء امس في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و777 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ يوم أمس 395 شخصا، ليتجاوز بذلك العدد الجملي للمتعافين، السبع مائة ألف شخص.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 519 مصابا، بينهم 66 حالة جديدة ليوم أمس الجمعة، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 123 في حين يخضع 25 شخصا للتنفس الاصطناعي.