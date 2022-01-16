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عاجل: هذه الولاية تدخل مرحلة الاختطار المرتفع جدا..

2022/01/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

حذر مدير الصحة الأساسية بزغوان، نبيل الورفلي، اليوم الاحد، من أن الجهة دخلت مرحلة الإختطار المرتفع جدا إذ بلغ المؤشر التراكمي لكل 100 ألف ساكن 223 حالة في النصف الأول من شهر جانفي الجاري، فيما ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 25 بالمائة وعدد الحالات النشيطة إلى 411 .

وأفاد بأن هذا الوضع لم تشهده الجهة منذ شهر مارس الماضي، وهو ما يتطلب، حسب قوله، “مزيدا من الحرص على تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي في ظل سرعة انتشار الوباء، مع تكثيف حملات التلقيح والقيام بالتحاليل اللازمة لمواجهته”.

يذكر أن ولاية زغوان سجلت خلال الأيام الخمس الأخيرة 303 إصابة جديدة بالفيروس المتحور دون تحديد نوعية السلالة ، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات في الجهة 10477 حالة مقابل 9601 حالة شفاء.

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