مدنين: تسجيل 3 وفايات و278 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” 88 اصابة منها لدى تلاميذ

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 3 وفايات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا” لم يتلقوا اي جرعة تلقيح، ليرتفع اجمالي وفايات الفيروس الى 1266 وفاة من جملة 38082 اصابة محلية، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).

واضاف العنز ان الاصابات المحلية ارتفعت بعد رصد 278 اصابة جديدة مع تسجيل 4 اصابات وافدة من جملة 1518 عينة خضعت للتحليل لتبلغ نسبة الحدوث 21 فاصل 6 بالمائة، وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بين جرجيس 102 حالات وحومة السوق 65 اصابة ومدنين الجنوبية 39 اصابة وبن قردان 37 اصابة وميدون 25 اصابة وسيدي مخلوف 21 اصابة ومدنين الشمالية 19 اصابة وبني خداش 4 اصابات واجيم 3 اصابات.

وشملت الاصابات الجديدة 88 تلميذا، ما اسفر عن غلق مؤسسة كاملة بجرجيس وعدد من الاقسام بجربة وجرجيس وبذلك ارتفع عدد المؤسسات المغلقة الى 5 مؤسسات تربوية 3 منها بجرجيس ومؤسستين بجربة الى جانب غلق 20 قسم بين جزيرة جربة وجرجيس.

وفي اطار تنمية الوعي بضرورة احترام شروط التوقي من فيروس “كورونا” انطلقت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين بالتعاون مع برنامج عزيمة في تنفيذ حملات تحسيسية بالمؤسسات التربوية للوقاية من هذا الفيروس داخل المؤسسات التربوية شمل يوم امس المدرسة الابتدائية حي الزيتوني من خلال توزيع الكمامات ومعقم الايدي مع التوعية باحترام البروتوكول الصحي على ان يشمل البرنامج مختلف معتمديات الولاية.

كما انطلقت اليوم حملة تلقيح ميدانية بالسوق الاسبوعية بمدنين للرفع من نسق التلقيح على ان تتواصل الحملة كل يوم احد لمدة شهر بمدنين، فيما ستنتظم حملة تلقيح يوم الثلاثاء بالمركز الوسيط بحسي عمر ويوم الجمعة بام التمر.