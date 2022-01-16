المنستير: “كوفيد19”: حالة وفاة و728 إصابة جديدة

ارتفع مجموع ضحايا فيروس كورنا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير إلى 1020 وفاة بعد التصريح بحالة وفاة جديدة بتاريخ 14 جانفى الجاري، والإصابات إلى 44 ألفا و56 إصابة منذ بداية الجائحة منها 3792 حالة نشطة وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطور عدد الحالات المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بتاريخ 14 جانفى الجاري إلى 29 حالة من بينها 26 حالة مقيمة بالمؤسسات العمومية التي وقع الترفيع في مجموع أسرة “كوفيد” بها إلى 84 سريرا مقابل مجموع 64 سريرا في الفترة السابقة.

وتواصل النسق التصاعدي للإصابات خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 14 جانفى الجاري ليبلغ مجموع الإصابات بالجهة 3561 إصابة أي 588 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن .

وقد اصبحت كل معتمديات ولاية المنستير مصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا ليتراوح عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 143 إصابة بمعتمدية الساحلين و942 إصابة بمعتمدية بنبلة.

ويفوق عدد الإصابات 500 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن ب 8 معتمديات بالجهة من مجموع 13 معتمدية.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بشأن تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالجهة أنّها سجلت إلى غاية 15 جانفى الجاري استكمال تلقيح 72 فاصل 89 في المائة من سكان الجهة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.