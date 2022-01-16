غلق سبع مؤسسات تربوية جديدة بمنوبة..

قرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية منوبة، بالتنسيق مع وزارة التربية، اليوم الاحد غلق سبع مؤسسات تربوية جديدة، وهي المعهد الثانوي فشي فيروس كورونابطبربة والمعهد الثانوي بالبطان ، والمدارس الاعدادية،ابن سينا بوادي الليل ،واعدادية برج العامري، واعدادية الرمال ،وفق ما أكدته مساء اليوم، المديرة الجهوية للصحة، إيمان الحباسي.

كما شملت قرارات الغلق المدرستين الابتدائيتين، الطفولة بالدندان وابو القاسم الشابي بمنوبة، وغلق قسم بالمدرسة الاعدادية ابن رشد بالدندان، وذلك بعد تسجيل 66 حالة ايجابية في الوسط المدرسي امس السبت من جملة 387 اختبارا سريعا تم رفعه من قبل اعوان الصحة .

وارتفع عدد حالات الاصابة في الوسط المدرسي الى 829 حالة، منها 257 حالة تم اكتشافها عبر الاختبارات السريعة منذ يوم الجمعة المنقضي، بعد اجراء 2792 اختبارا .

يشار الى ان ولاية منوبة شهدت منذ بداية الاسبوع الجاري، غلق 26 مؤسسة تربوية لمدة سبع ايام بداية من تاريخ رصد الحالات الاجابية ، وغلق عدد من الاقسام بسبب تفشي فيروس كورونا ، وتركز عمل التقصي على المؤسسات التربوية بشكل مكثف من قبل اعوان الصحة بالادارة الجهوية بالجهة .

كما شهدت الجهة اليوم 327 حالة اصابة جديد بفيروس كورونا، وارتفع عدد الحالات الحاملة للفيروس الى 2107 حالة، فيما لم تشهد اسرة الكوفيد والانعاش بالجهة اي ايواء بعد شفاء حالة كانت مودعة بقسم الكوفيد بمعهد القصاب وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.