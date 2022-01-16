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وزير الصحة يشرف على اجتماع حول الاستعدادات لمجابهة التطورات المحتملة لانتشار كورونا

2022/01/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

خصص الأحد اجتماع بمقر وزارة الصحة لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 ومزيد إحكام الاستعدادات لمجابهة التطورات المحتملة لانتشار الفيروس، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الصحة.

وتناول الاجتماع المنعقد بإشراف وزير الصحة علي المرابط، مختلف الاستعدادات لمجابهة انتشار فيروس كورونا وخاصة على مستوى تفعيل المستشفيات الميدانية وجاهزيتها من حيث توفر مولدات ومكثفات الأكسجين وأسرّة الإنعاش والأكسجين والموارد البشرية اللازمة.

وانتظم الإجتماع بحضور إطارات الوزارة والصحة العسكرية والمديرين الجهويين للصحة ومديري المؤسسات الاستشفائية بتونس الكبرى، وأيضا بمشاركة المديرين الجهويين للصحة ومديري المستشفيات من مختلف الجهات عبر تقنية التخاطب عن بعد، وفق ذات البلاغ.

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