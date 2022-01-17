باجة: غلق المعهد النموذجي بعد تسجيل عدة اصابات بفيروس “كورونا” وحملات تقصي بعدد من المدارس

تم بداية من اليوم الاثنين، غلق المعهد النموذجي بباجة، وذلك على خلفية وجود اكثر من 3 حالات مجمعة للاصابة بفيروس “كورونا” المستجد فى اقسام المعهد، وكانت المندوبية الجهوية للتربية قد قررت سابقا غلق المدرسة الاعدادية ابن سينا بعمدون وعدد من الفصول بمؤسسات تربوية متفرقة بالجهة لتفشي الفيروس بها.

وبين المندوب الجهوى للتربية محمد فؤاد اللطيف ل(وات) ان حملة تقصي واسعة باستعمال التحاليل السريعة قد انطلقت بالمؤسسات التربوية بالجهة عن طريق الادارة الجهوية للصحة، وتنتظم اليوم الاثنين بمدرستي حي السكر 1 و2 ومدرسة باجة المستقبل

واضاف ان المندوبية تقوم بالتحسيس باهمية احترام البروتوكول الصحي، وقد قامت بتوزيع كمامات ومواد معقمة على كافة المؤسسات التربوية حسب اعداد التلاميذ بها.