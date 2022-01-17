تغيير تركيبة الدائرة المتعهّدة بقضيّة المطار: هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف ونضال سعودي تصدر بلاغا هاما

أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف المطار، في بلاغ اليوم الأحد 16 جانفي 2022، تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة التي تنتصب في جلسة الغد للنظر فيها من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية فيما يعرف بقضية المطار الموقوف بها كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي.

وتسائلت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف المطار عن أسباب هذا التغيير “خاصة و انه قد تم سابقا تعويض قاضي التحقيق في ملف القضية وإصدار القاضية المعوضة بطاقة إيداع في حق الأستاذ المهدي زقروبة، ثمّ تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة بالنظر في ذات الملف بمحكمة التعقيب، وكان قرار رفض التعقيب بخصوص الاختصاص”.

وتابعت ان “فريق الدفاع يعبر عن توجسه من التعامل الاستثنائي مع ما يعرف بملف المطار في كامل أطوار المحاكمة فإنه يأمل أن لا يؤثر تغيير الهيئة على السير العادي للقضية”.

ومن جانبه كتب النائب بمجلس النواب الجمّدة أعماله يسري الدالي:

الحمد لله وحده،

تونس في 16 جانفي 2022

*بلاغ للعموم*

علمت لجنة الدفاع في ما يسمى بقضية المطار الموقوف بها كل من الأستاذ سيف الدين مخلوف ونضال السعودي والمنشورة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمعينة للنظر فيها بجلسة الغد الاثنين 17 جانفي 2022، من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة، أنّه قد تم تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة والتي ستنتصب بجلسة الغد، بحيث ستنظر في الملف هيئة مختلفة عن تلك التي كانت تجلس منذ بداية السنة القضائية الحالية، الأمر الذي يبعث على الريبة ويجعلنا نتساءل عن أسباب ذلك، خاصة و انه قد تم سابقا تعويض قاضي التحقيق في ملف القضية وإصدار القاضية المعوضة بطاقة إيداع في حق الأستاذ المهدي زقروبة، ثمّ تمّ تغيير تركيبة الدائرة المتعهدة بالنظر في ذات الملف بمحكمة التعقيب، وكان قرار رفض التعقيب بخصوص الاختصاص.

و إذ يعبر فريق الدفاع عن توجسه من التعامل الاستثنائي مع ما يعرف “بملف المطار ” في كامل أطوار المحاكمة فإنه يأمل أن لا يؤثر تغيير الهيئة على السير العادي للقضية.

هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف المطار.

محامون لحماية الحقوق والحريات