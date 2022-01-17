سوسة: غلق21 مؤسسة تربوية بسبب تفشي فيروس “كورونا”

نشرت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، امس الاحد، على صفحتها الالكترونية الرسمية قائمة المؤسسات التربوية والأقسام التي تقرر غلقها سبب تفشي فيروس “كورونا” خلال الفترة من 10 إلى غاية 15 جانفي الجاري

وقد بلغ مجموع المؤسسات التربوية المغلقة الى حد يوم امس الاحد، وفق ذات المصدر، 21 مؤسسة اعدادية وثانوية من القطاعين العام والخاص وذلك الى جانب 31 قسما

يذكر ان المؤسسات التربوية بولاية سوسة سجلت منذ يوم 10 جانفي الجاري حوالي 800 إصابة بفيروس “كورونا” في صفوف التلاميذ وما يقارب 90 إصابة لدى إطارات التدريس بالإضافة إلى 10 قيمين وعملة.