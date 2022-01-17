Ooredoo تتعاون مع فوجي فيلم و تطلق خدمة رقمية لطباعة الصور

هام: هذا عدد الملقحين في تونس الى غاية 16 جانفي الجاري

تعرّض 3 أطفال الى الاختطاف بسيدي بوزيد: النيابة العمومية توضّح

وزارة الصحة: تسجيل 8 وفيات و7266 إصابة جديدة بكورونا يوم 15 جانفي الجاري

سوسة: غلق21 مؤسسة تربوية بسبب تفشي فيروس “كورونا”

2022/01/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نشرت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، امس الاحد، على صفحتها الالكترونية الرسمية قائمة المؤسسات التربوية والأقسام التي تقرر غلقها سبب تفشي فيروس “كورونا” خلال الفترة من 10 إلى غاية 15 جانفي الجاري

وقد بلغ مجموع المؤسسات التربوية المغلقة الى حد يوم امس الاحد، وفق ذات المصدر، 21 مؤسسة اعدادية وثانوية من القطاعين العام والخاص وذلك الى جانب 31 قسما

يذكر ان المؤسسات التربوية بولاية سوسة سجلت منذ يوم 10 جانفي الجاري حوالي 800 إصابة بفيروس “كورونا” في صفوف التلاميذ وما يقارب 90 إصابة لدى إطارات التدريس بالإضافة إلى 10 قيمين وعملة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn