بعد تهجّمه على زوجة والي تونس: النائب بشر الشّابي يعتذر

قدّم النائب المجمّد عن حركة النهضة بشر الشابي اعتذاره عمّا صدر منه تجاه والي تونس كمال الفقيه وزوجته خلال الوقفة الاحتجاجية لـ”مواطنون ضدّ الانقلاب” يوم السبت في باريس.

وكتب النائب عن حركة النهضة، في تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك، قال فيها:

“صدرت منّي بالأمس في تدخّلي في اجتماع إحياء عيد الثّورة عبارة لم أنتبه لخطورتها إلاّ بعد أن هاتفني زميلي الأستاذ سمير ديلو لائمًا وطلب منّي سحبها والإعتذار عنها ..

ولازلت محتفظا بعبارة : المعارك النّبيلة يجب أن تُخاض بوسائل نبيلة ، والذينّ ينالون منّا ومن أعراضنا وعائلاتنا .. ليسوا قُدوة لنا ..أسحب هذع العبارة وأعتذر عنها..”.

وحتّى إن كانوا قد هجّرونا ولاحقونا عسكريّا وأطلقوا علينا عشرات الصّفحات المأجورة التي تنال منّا وتفتري علينا وعلى عائلاتنا فلا يجب أن يدفعنا ذلك لمعاملتهم بالمثل .

#أعتذر

#أريد أن أعتذر لكل من فهم خطأ أنني قصدته.

#نحن أبناء عائلات و نحترم الأصول و العائلات.

#و_لكننا لن نعتذر أو نتأخر عن فضح الانقلاب و أذنابه في الداخل و الخارج.

#يسقط_الإنقلاب

المحامي و عضو مجلس نواب الشعب بشر الشابي