شاب يعتدي جنسيّا على طفل من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة بالمنستير.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

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2022/01/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلن كاتب عام النقابة الأساسية لمنطقة الامن الوطني بجمال رمزي العايدي اليوم الاثنين 17 جانفي 2022 عن فتح محضر بحث على اثر إعالم تقدم به كهل اصيل مدينة بنبلة من ولاية المنستير أفاد من خلاله أن شابا قام بمفاحشة ابنه البالغ من العمر 12 سنة والذي كان يعاني من إعاقة فى النطق وفق قوله.

وأضاف العايدي في تصريح اذاعي أنه على اثر استشارة النيابة العمومية بالمنستير أذنت بإيقاف المتهم وأشار العايدي إلى أن المتورط حاول الفرار من اعوان الأمن بعد تعمد أفراد من عائلته رشق الأمنيين والسيارات بمواد صلبة أثناء عملية إيقاف الا أن الوحدات الأمنية تمكنت من القاء القبض عليه وتحويله الى مقر مركز الأمن أين تم الاستماع اليه والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية بالمنستير.

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