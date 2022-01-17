سيدي بوزيد: تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 3 حالات شفاء إضافيّة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، عن تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و3 حالات شفاء، بلغ بموجبها العدد الجملي بالجهة للإصابات منذ بداية الجائحة 30 ألفا و652 إصابة منها 925 حالة وفاة و29 ألفا و873 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات جلمة (18 إصابة)، والمزونة (16 إصابة)، وبئر الحفي (27 إصابة)، و الرقاب (8 إصابات)، والمكناسي (7 إصابات)، وسيدي بوزيد الغربية (28 إصابة )، والسبالة (إصابة واحدة)، و سيدي علي بن عون (إصابة واحدة)، والسعيدة (إصابة واحدة).

كما تم اليوم رفع 1099عينة جديدة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” 105 آلاف و985 عينة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد الوباء في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الأحد حوالي 212 ألف و900 شخص، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي في تصريح لـ(وات).

وأشار نصيبي إلى أن الأشخاص عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ حوالي 118 ألفا و560، شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة (جرعة تعزيز المناعة) 15 ألفا و23 شخصا، فيما بلغ عدد حالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 224 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية سيدي بوزيد 257 ألف شخص، حسب آخر تحيين.