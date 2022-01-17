تفاصيل جديدة في قضية العثور على جثة مسنة بمنزلها في الكاف..

أكد مصدر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، اليوم الاثنين، في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم”أن المعاينة الأولية للمسنة التي عُثر على جثّتها بمنزلها بحي ابن خلدون بالكاف يوم 15جانفي، “يبدو أنها تعرّضت للخنق وكل إغراضها بالبيت كانت مبعثرة”.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الوفاة في انتظار تقرير الطب الشرعي.

وللإشارة، تمّ العثور، يوم السبت 15 جانفي 2022، على جثّة مُسنّة في عقدها السادس، تعيش بمفردها بمنزلها بحي ابن خلدون بالكاف.