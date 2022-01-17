عاجل: غلق 7 مؤسسات تربوية و9 فصول بهذه الولاية اثر اصابة 175 تلميذ بفيروس كورونا

بلغ عدد التلاميذ الذين أصيبوا بفيروس “كورونا” 175 تلميذ مما أدى الى غلق 7 مؤسسات تربوية و9 فصول في عدد من المدارس والمعاهد والاعداديات بالجهة.

وبين المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد سفيان الكامل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن عدد الاصابات في صفوف التلاميذ شمل معتمديات المكناسي وجلمة وسيدي بوزيد الغربية والمزونة وبئر الحفي والرقاب مما استوجب غلق 7 مؤسسات تربوية و9 فصول.

وأشار الى أنه تم غلق عدد من المؤسسات التربوية والفصول التي سجلت اصابات في صفوف التلاميذ على غرار اعدادية ابن خلدون ومعهد ابن رشد وفصل بمدرسة ابتدائية بمعتمدية المكناسي، وغلق معهد جلمة ومعهد الخوارزمي بمعتمدية جلمة، وغلق الاعدادية النموذجية وفصل في المعهد النموذجي وفصلين آخرين في معتمدية سيدي بوزيد الغربية وغلق اعدادية أسد ابن الفرات وفصلين في معتمدية المزونة، وغلق معهد وقسمين بمعتمدية بئر الحفي، وغلق فصل بمعتمدية الرقاب.