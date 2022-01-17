بن عروس: تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت الادارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الاثنين، 240 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك على إثر إخضاع 610 عينات للتحاليل السريعة.

ووفق ما أفاد به مدير إدارة الصحة الوقائية ببن عروس، الدكتور فتحي اللطيف، فان موجة العدوى السريعة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، ضاعف من الحالات الايجابية النشيطة التي ارتفع عددها بالجهة إلى حدود اليوم إلى 4386 حالة.

وبهذا التحيين للحالة الوبائية بالجهة، تكون النسبة العامة للتحاليل الايجابية في حدود 25 فاصل 94 بالمائة، على كل 100 ألف ساكن، وتبقى نسبة إشغال اسرّة الاوكسيجين بالمؤسسات الصحية بالجهة في حدود 14 فاصل 28 بالمائة، كما تم إيواء 3 أشخاص في قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي، الى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

يذكر أن عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة في ولاية بن عروس إلى حدود اليوم، وصل إلى 38425 حالة، منها 1136 حالة وفاة.