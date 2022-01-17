تطاوين: تسجيل حالة وفاة و108 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ48 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الـ48 ساعة الماضية حالة وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” بمعتمدية تطاوين الشمالية، إلى جانب 108 اصابات جديدة، وهي اعلى حصيلة تسجلها الجهة منذ أشهر ما يعكس التفشي السريع للوباء الذي يعود في موجة جديدة عبر مناطق الولاية.

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 51 حالة في تطاوين الشمالية، و26 في تطاوين الجنوبية، و13 في غمراسن، و11 في الصمار و5 حالات في البئر الاحمر، وحالتين في رمادة، وفق ما اعلنته الادارة الجهوية للصحة في تحيينها الأخير للوضع الوبائي.

وأشارت الادارة إلى ان 8 مصابين يقيمون حاليا بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصابين اثنين في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.