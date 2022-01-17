تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق المؤدية للمرسى والمتفرعة من الطريق الوطنية رقم 8 بولاية تونس

اعلنت وزارة التجهيز والإسكان، الاثنين، انه سيتم القيام بتحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق المؤدية للمرسى والمتفرعة من الطريق الوطنية رقم 8 بولاية تونس، بداية من الساعة العاشرة ليلا ليوم الاثنين 17 جانفي الجاري الى غاية الساعة الخامسة صباحا ليوم غد الثلاثاء

ويتنزل هذا الاجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إكس 2 – الطريق الوطنية رقم 9 – الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس.

وبإمكان العربات، وفق ذات المصدر، مواصلة السير على نفس الطريق الوطنية رقم 8 والانعراج يمينا نحو شارع ياسر عرفات (مرورا بمطار تونس قرطاج) فمحول الفرات ،ثم الطريق الوطنية رقم 9.

ودعت الوزارة في هذا الصدد، كافة مستعملي الطريق الى التخفيض من السرعة واحترام إشارات المرور.