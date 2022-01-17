بنزرت: حجز كمية من المواد الغذائية المختلفة بمخزن عشوائي

تمكّنت، اليوم الاثنين، المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، من حجز كميات هامة من المواد الغذائية المتنوعة بمخزن عشوائي بأحد مناطق بنزرت الكبرى، وفق ما ذكره، المدير الجهوي للتجارة.

وأوضح المصدر ذاته، لـ(وات)، انه وفي إطار إنفاذ توصيات اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار والتصدي التهريب والاحتكار الملتئمة، نهاية الأسبوع المنقضي، تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة، والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، بمعية المصالح الأمنية ببنزرت، من الكشف عن مخزن عشوائي يقع في احد مناطق بنزرت الكبرى، غير مصرح به لدى المصالح المعنية، معد لخزن مواد غذائية متنوعة.

وبيّن، ان المحجوز تمثل بالخصوص في 325 لترا من الزيت النباتي غير المدعم، و294 قطعة كيك، و511 كلغ من المرغرين، و11.5 لترات من “المايوناز”، و350 قطعة “صالمي”، و10 كلغ جبن مرحي.

وأضاف، أن المصالح الرقابية المشتركة، تولت تحرير محضري بحث ضد صاحب المخزن المخالف، من أجل ممارسة تجارة التوزيع دون اعلام المصالح المعنية، وعدم وضع التسمية التجارية على واجهة محله التجاري، علاوة على مواصلة الأبحاث للتثبت من جدية المستندات المستظهر بها، والتي تثبت مصدر هذه البضائع.

وأشار، إلى أنه تم توجيه استدعاء لاحدى الشركات الأم، باعتبار وان المعطيات الأولية المتحصل عليها، تفيد بأن هذا المخزن تابع لها، وأنها كانت بصدد استغلاله كنيابة لتمثيل هذه المؤسسة في توزيع منتجاتها.