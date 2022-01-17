عاجل: يقتل والد خطيبته طعنا بالسكين..وهذه التفاصيل..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بحي التضامن بالاحتفاظ بشاب ثلاثيني إثر تورطه في قتل صهره طعنا بسكين ليلة أوّل أمس السبت.

وتفيد الأبحاث الأوّلية أنّ خلافا نشب بين المظنون فيه وهو شاب عمره 31 عاما مع والد خطيبته لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، لتتسارع وتيرة الخلاف ليلة أول أمس السبت فعمد الخطيب إلى طعن صهره بواسطة سكين وأصابت إحدى الطعنات أعلى الصدر ليتم نقل الصهر إلى مستشفى الرابطة إلاّ أنّه فارق الحياة فجر أمس الأحد.

وأفادت محاضر البحث أنّ أعوان الحرس الوطني بحي التضامن تمكنوا من إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز السكين والاحتفاظ به على ذمة البحث وفق موزاييك.