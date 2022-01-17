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توننداكس يتراجع بشكل طفيف في إقفال حصّة الإثنين

2022/01/17 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفل مؤشر بورصة تونس “توننداكس” حصّة، الإثنين، على تراجع طفيف في حدود 19ر0 بالمائة، ليبلغ مستوى 86ر7086 نقطة، وسط حجم مبادلات لم يتجاوز 3 ملايين دينار، حسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة
وتميّز أداء سهم سيرياليس خلال الحصّة بعد ارتفاع سعره بنسبة 2ر4 بالمائة (890ر10د)، وتمكن السهم من اسقطاب مبادلات بقيمة 39 الف دينار، ليحقق ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة منذ بداية السنة.
وتصدر سهم سرفيكوم قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا خلال الحصة، حيث تطور سعره بنسبة 75ر3 بالمائة ( 830ر0 د) وسط مبادلات ناهزت 86 الف دينار، وليشهد السهم تراجعا منذ بداية السنة بنسبة 3ر15 بالمائة.
وكان سهم اوفيس بلاست الأضعف أداء ، خلال الحصّة، إذ فقد5ر3 بالمائة من قيمته (670ر1 د)، وسط معاملات شبه منعدمة، وليتراجع السهم بنسبة 3 بالمائة منذ بداية السنة.
اما سهم الخطوط التونسية فقد كان من بين الاسهم الاكثر خسارة خلال الحصة، ليقفل الحصة متطورا بنسبة 4ر3 بالمائة (560ر0د)، ولم تتخط المعاملات عتبة الالفي دينار.

وتصدر سهم تونس لمجنبات الاليمنيوم قائمة الأسهم الاكثر تبادلا، ليختتم الحصة متقهقرا بنسبة 7ر0 بالمائة وسعر (230ر4د)، مستحوذا على ارباح بقيمة 506 الف دينار.

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