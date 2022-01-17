أعوان الديوان الوطني للبريد في إضراب عام بداية من يوم غد الثلاثاء

ينفذ أعوان الديوان الوطني للبريد بداية من الساعة السادسة مساء من يوم غد الثلاثاء، 18 جانفي إلى الساعة السادسة مساء من يوم 20 جانفي 2022، إضرابا عن العمل، بعد تعطل اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بسبب تمسك تمسك الطرف الإداري بمنشور رئاسة الحكومة عدد 20 وفق ما جاء في محضر اجتماع اللجنة المنعقدة اليوم الاثنين.

وعبّر الطرف الاداري ( الادارة العامة للمؤسسة وسلطة الاشراف ) خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح، عن تمسكه بمنشور رئاسة الحكومة عدد 20 والقاضي بالحصول على التراخيص اللازمة في الغرض، مؤكدا على ضرورة تواصل النشاط نظرا لحيوية القطاع والالتزامات المحمولة على الديوان تجاه الحرفاء والمواطنين. وطالب على هذا الأساس بإلغاء الإضراب

وأمام تمسك الطرف الاداري بتطبيق المنشور عدد 20 وعدم تمكنه بالترخيص المسبق من رئاسة الحكومة للتفاوض في النقاط الواردة ببرقية الإضراب، عبّر الطرف النقابي عن تمسكه بتنفيذ الإضراب خلال الفترة المذكورة.

وقد تواصل اجتماع اللجنة المركزية للتصالح من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الرابعة والنصف ،اليوم بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في البرقية الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 23 ديسمبر 2021 والمتضمنة للتنبيه بالاضراب لأعوان الديوان الوطني للبريد.

وحضر الاجتماع كل من من الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي وكاتب عام الجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري وعن وزارة تكنولوجيات الاتصال محمد بن صالح والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد سامي المكي