وزارة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و3905 اصابة جديدة بكورونا بتاريخ 16 جانفي الجاري

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالتي وفاة و3905 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ يوم الأحد 16 جانفي الجاري ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات والاصابات منذ تسجيل أول غصابة بكورونا خلال شهر مارس من سنة 2020 على التوالي الى 25817 حالة وفاة و791917 إصابة جديدة

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل الايجابية بلغت 27.45 بالمائة من مجموع 14226 تحليلا منجزا بتاريخ 16 جانفي الجاري

وأضافت الوزارة الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بذات التاريخ 552 حالة وعدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 132 حالة بالقطاعين العام والخاص و 28 حالة تحت التنفس الاصطناعي