تفاصيل العثور على امرأة مشنوقة بقفصة..

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح بحث تحقيقي تعهد به أعوان أحدى الفرق الأمنية بالجهة للكشف عن ملابسات وفاة امرأة وهي أم لثلاثة أبناء عثر عليها مشنوقة داخل احدى غرف منزلها بجهة ” القصر” من ولاية قفصة.

وتفيد المعطيات الأولية أن أحد أفراد عائلة الهالكة البالغة من العمر 43 عاما تفطن الى جثتها تتدلّى من سقف احدى غرف المنزل.

وقد تولى أعوان الأمن إعلام ممثل النيابة العمومية الذي حلّ على عين المكان وعاين جثة الهالكة قبل أن يأذن بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة وفق موزاييك.