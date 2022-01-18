نابل: تسجيل 3 وفيات جديدة ونسبة التحاليل الإيجابية تفوق 35 بالمائة

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة في نابل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ وهم أصيلو معتمدية قربة تترواح أعمارهم بين 71 و85 سنة ليبلغ مجموع الوفيات 1477 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية (وات)، أن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس كورونا والبالغ عددها 790 تحليلا أسفرت عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أي بنسبة تحاليل إيجابية تفوق 35 بالمائة.

وابرز أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع إلى 4711 حالة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل بلغ 56082 من بينها 49894 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.