بداية من اليوم: أعوان البريد في اضراب

ينفذ أعوان الديوان الوطني للبريد إضرابا عن العمل وذلك بعد فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة بين سلطة الإشراف ووفد من الاتحاد العام التونسي للشغل في التوصّل إلى حلّ.

ويطالب أعوان البريد بالمصادقة على النظام الأساسي والصندوق الاجتماعي وفتح الانتدابات لتلبية النقص الحاصل في الأعوان وتوفير الإمكانيات المادية للعمل وتسوية وضعية الحراسة والتنظيف، وفق المصدر ذاته.

من جهته أوضح كاتب عام الجامعة العامة للبريد التونسي الحبيب الميزوري أنه يمكن تعليق إضراب أعوان البريد في صورة ما كان هناك تفاوضا جديا ويفضي إلى اتفاق بين الجامعة والحكومة موضحا أن أعوان البريد انطلقوا في حمل الشارة الحمراء منذ شهر تقريبا والتنبيه بساعة إضراب يومي الإثنين والجمعة حتى لا يكون الإضراب فجئيا.