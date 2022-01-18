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غلق المدارس للتصدي لفيروس كورونا: مسؤول بوزارة التربية يرد ويوضح..خبر_عاجل

2022/01/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية، بوزيد النصيري، إن غلق المدارس ليس الحلّ الأمثل لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا.

وشدد اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، في تصريح لشمس اف ام على ضرورة الوصول لاتفاق حول مصلحة التلميذ ومصلحة الأجيال القادمة.

وأكد النصيري أن هناك طرق أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا وذاك من خلال الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي وارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن خمسة أشهر مازالت تفصلنا عن نهاية السنة الدراسية ويجب التصرف بشكل حكيم حتى يتمكن التلاميذ من استكمال البرامج التعليمية.

كما أبرز المسؤول بوزارة التربية في تعليقه على غلق بعض الفصول وبعض المؤسسات التربوية وبخصوص التلاميذ الذين اضطروا للغياب أنه سيتم التدارك.

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